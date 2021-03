Leipzig darf weiter vom Pokalsieg träumen - Kiel beendet Essens Märchen

Bundesligist RB Leipzig und Trainer Julian Nagelsmann dürfen weiter von ihrem ersten DFB-Pokalsieg träumen, Zweitligist Holstein Kiel hat auch dank eines äußerst umstrittenen Foulelfmeters Klubgeschichte geschrieben. Leipzig besiegte am Mittwoch den VfL Wolfsburg mit 2:0 (0:0). Kiel gewann im Duell der Underdogs beim starken "Pokalschreck" Rot-Weiss Essen mit 3:0 (2:0) und steht damit erstmals nach 80 Jahren wieder im Halbfinale des nationalen Pokalwettbewerbs.

Stürmer Yussuf Poulsen (63.) und Hee-Chan Hwang (88.) trafen für die Leipziger, die im Halbfinale am 1. oder 2. Mai um das Ticket für das Endspiel rund zwei Wochen später im Berliner Olympiastadion spielen. Für RB könnte es eine äußerst erfolgreiche Saison werden, denn auch in der Bundesliga läuft es. Im Kampf um die Schale liegt Leipzig nur zwei Punkte hinter Tabellenführer Bayern München.

Die Wolfsburger, die schon in den vergangenen beiden Spielzeiten im Pokal an RB gescheitert waren, müssen dagegen weiter auf ihren zweiten Triumph im Pokalwettbewerb nach 2015 warten. VfL-Torjäger Wout Weghorst (26.) verschoss einen Foulelfmeter nach einem Ausrutscher kläglich. Zudem kassierten die Niedersachsen erstmals seit dem 16. Januar beim 2:2 in der Bundesliga, ebenfalls war RB der Gegner, einen Treffer.