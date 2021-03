Liverpool - Chelsea: Klopp vs. Tuchel - der Wind hat sich gedreht

Zu diesem Zeitpunkt war für die Reds die Titelverteidigung noch in Reichweite, während Chelsea auf Rang neun herumdümpelte. Rund einen Monat später, vor dem ersten Aufeinandertreffen zwischen Klopp und Tuchel in der Premier League ( Premier League: Liverpool - Chelsea ab 21.15 Uhr im LIVETICKER ), hat sich der Wind gedreht. Dem Duell der deutschen Teammanager kommt eine enorme Bedeutung zu.

Thomas Tuchel hat Chelsea wieder flott gemacht

"Der Auftrag ist klar, wir müssen so viele Spiele wie möglich gewinnen", sagte Klopp am Mittwoch. Doch Tuchel hat den Blues im Eiltempo neues Leben eingehaucht hat und ist nach neun Partien noch immer ungeschlagen.

"Wir haben Selbstvertrauen, wir sind in guter Form und haben alles, was es braucht, um gegen jeden Gegner gewinnen zu können", sagte Tuchel, der Klopp "eindeutig" als einen der besten Trainer der Welt ansieht.

Der FC Liverpool lag aber zuletzt am Boden. Nach vier Liga-Niederlagen in Serie gelang nun immerhin der Trendumschwung mit einem Sieg bei Sheffield United. Aber Klopp und Co. müssen arg kämpfen, um nicht die Champions-League-Plätze zu verpassen. Liverpool ist aktuell Sechster mit 43 Punkten direkt hinter Chelsea (44). West Ham United belegt den begehrten vierten Rang (45). ( Die Tabelle der Premier League )

Klopp und Tuchel - ein ähnlicher Karriereweg

Tuchel hat Chelsea zum Bollwerk geformt

"Einige Werte trage ich permanent in mir und bei einigen Methoden verändert man sich und passt sie an", sagte Tuchel, der wissbegierig ist, sich unentwegt weiterentwickeln will: "Ich möchte meine Rolle spielen, und ich möchte mit gutem Beispiel vorangehen. Ich fühle mich im Moment sehr gut und hoffe, dass es so bleibt."