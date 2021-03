New York Yankees: Manager Boone bekommt Herzschrittmacher

Aaron Boone (47), Manager der New York Yankees aus der Major League Baseball (MLB), muss sich einer Herzoperation unterziehen.

Aaron Boone (47), Manager der New York Yankees aus der Major League Baseball (MLB), muss sich einer Herzoperation unterziehen und bekommt einen Schrittmacher. Das gab der Rekordmeister am Mittwoch bekannt. Boone war 2009 am offenen Herzen operiert worden.