FC Bayern: Probleme wegen Martin Demichelis im Nachwuchs?

Die Besetzung der Trainerstühle am Bayern-Campus stand so gut wie fest. Nach einem Gespräch zwischen Martin Demichelis und Danny Schwarz müssen die Verantwortlichen nun umplanen.

Unerwartete Planänderung am Bayern-Campus!

Eigentlich schien für die kommende Saison alles klar zu sein: Martin Demichelis (aktueller U19-Trainer) und Danny Schwarz (aktueller U17-Trainer) sollten Bayern II in der 3. Liga für Holger Seitz übernehmen . Hoffenheim-Neuzugang und Ex-Profi Danny Galm (u.a. Cottbus) sollte wiederum die freigewordene U19 trainieren.

Der Grund: Nach SPORT1-Informationen hat es ein Gespräch zwischen Demichelis und Schwarz gegeben. Mit dem Ergebnis, dass die beiden zukünftig getrennte Wege gehen wollen. Da Sportvorstand Hasan Salihamidzic seinen Kumpel Demichelis unbedingt in die Bayern-Reserve befördern will, bleibt für Schwarz nur der Trainerposten in der U17.