NFL: Washington Football Team schafft Cheerleader ab

Jetzt also auch hier die Konsequenzen: Das Washington Football Team aus der US-Profiliga NFL arbeitet weiter an der viel kritisierten Außendarstellung und schafft nach mehr als 50 Jahren sein Cheerleader-Programm ab.

Hintergrund der Entscheidung ist unter anderem wohl auch ein Skandal um sexuelle Belästigung im Klub , die Liga ermittelt seit geraumer Zeit in der Angelegenheit.

Anstelle der Cheerleader soll ab der neuen Saison eine buntgemischte Tanzgruppe auftreten. Das teilte Petra Pope, Beraterin des Klubs für die Unterhaltung am Spieltag, ESPN mit. Die "First Ladies of Football" waren seit 1962 aufgetreten, zuletzt hatte die Franchise das Programm bereits ausgesetzt.