Basketball, Brose Bamberg: Horror-Trip ins Mutations-Gebiet nach Tschechien

Brose Bamberg erlebt in Tschechien einen Europapokal-Abend zum Vergessen - nicht nur wegen einer Pleite. Der Abstecher mit Inzidenzwert 773,8 hat enorme Folgen.

Das Ergebnis spielte am Ende fast gar keine Rolle - vielmehr stellte sich bei den Basketballern von Brose Bamberg nach dem 87:91 (45:54) in der Champions League bei ERA Nymburk in Tschechien die Sinnfrage, inwieweit sich ein derart absurd anmutender Tripp wiederholen darf.