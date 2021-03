3. Liga: FC Ingolstadt klettert auf Platz zwei

Der FC Ingolstadt meldet sich in der 3. Liga nach der Pleite im Spitzenspiel zurück. Die Schanzer schlagen einen Krisenklub.

Der FC Ingolstadt hat nach der Pleite im Spitzenspiel in der 3. Fußball-Liga zurück in die Erfolgsspur gefunden. Vier Tage nach dem 0:4 beim Tabellenführer Dynamo Dresden siegten die Schanzer in einem Nachholspiel beim Krisenklub KFC Uerdingen 3:0 (1:0) und kletterten auf den zweiten Platz.