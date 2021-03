Ex-BVB-Talent Dario Scuderi berichtet von Horror-Verletzung

Dario Scuderi zieht sich 2016 in der Youth League eine Horror-Verletzung zu. Das Talent kämpft sich beim BVB zurück, beendet seine Karriere aber 2019 doch.

Nach einer tragischen Verletzung, die er 2016 in einem Youth-League-Spiel des BVB bei Legia Warschau erlitt, war das Risiko für den Youngster zu groß.

In dieser Aktion verletzte sich Dario Scuderi schwer

Schmerzen habe er im ersten Moment "dank des Schocks und zahlreicher Schmerzmittel" nicht verspürt. Aber "als ich abends zurück im Hotel war, kochte mein Knie und war rot und dick wie ein Fußball", am nächsten Morgen gar "so dick wie zwei Fußbälle".

Scuderi "war komplett schockiert"

Der Heimflug mit der Mannschaft geriert zur Tortur. "Ich konnte kaum mehr. Es wurde so unerträglich für mich, dass ich noch am Flughafen in einen Krankenwagen verfrachtet wurde und eine Not-Operation durchgeführt werden musste, weil einfach zu viel Druck im Knie war", berichtet Scuderi.