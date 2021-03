WTT-Premiere in Doha: Ovtcharov im Achtelfinale

"Den dritten Satz habe ich zwar nicht nach Hause gekriegt, aber am Anfang des vierten war ich direkt wieder voll da. Auch wenn der Satz noch einmal knapp wurde, habe ich doch am Ende sehr verdient gewonnen", sagte Ovtcharov. Im Achtelfinale trifft er auf den Franzosen Emmanuel Lebesson.

Vor Turnierbeginn hatte sich Bundestrainer Jörg Roßkopf in Doha über die Organisationsmängel und die schlechten Rahmenbedingungen gewundert. "Es ist schon ein Wahnsinn, dass es null Informationen gibt. Die Corona-Vorkehrungen finde ich grenzwertig. Es graut einem fast, in die Halle zu gehen, so eng tummelt sich alles aufeinander", sagte Roßkopf am Wochenende.