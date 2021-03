Rossi will nochmal angreifen: "Fahre nicht nur zum Zeitvertreib"

Auch im Spätherbst seiner Karriere ist der italienische MotoGP-Superstar Valentino Rossi heiß auf Erfolge. "Ich fahre nicht nur zum Zeitvertreib", sagte der 42-Jährige am Mittwoch während eines Videocalls mit internationalen Medienvertretern: "Ich will um das Podium kämpfen, um Siege. Das Ziel ist es, von Anfang bis Ende konkurrenzfähig zu sein."

Zunächst hat sich der "Doctor" nur für ein Jahr an das Team gebunden. Über seine Zukunft will Rossi "in der Sommerpause entscheiden. Wenn ich um den Sieg kämpfen kann, kann ich noch ein Jahr weitermachen. Wenn nicht, dann nicht." Seine Entscheidung hänge "von den Resultaten ab".

"Es ist eine neue Herausforderung für mich. Das Team ist sehr jung, war in den beiden letzten Jahren aber schon wirklich konkurrenzfähig", so Rossi. Der italienische Nationalheld und der junge Franzose Fabio Quartararo haben die Maschinen getauscht. Quartararo hat für Petronas wie der WM-Zweite Morbidelli 2020 drei Siege geholt. Die neue Saison soll am 28. März in Doha/Katar beginnen.