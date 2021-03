Joshua Kimmich: FC Bayern braucht "absoluten Willen" gegen BVB

Joshua Kimmich blickt mit großer Vorfreude auf das Spitzenspiel gegen den BVB. Die Erinnerungen an das Hinspiel sind allerdings weniger gut.

Am Samstag steigt in der Bundesliga das Spitzenspiel zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund ( Samstag, 18.30 Uhr: FC Bayern - BVB im LIVETICKER ).

Joshua Kimmich spielte sowohl in der vergangenen Saison mit seinem Siegtor zum 1:0 im Rückspiel als auch beim 3:2 im Supercup im September 2020, als er in der 82. Minute Bayerns drittes Tor markierte, eine entscheidende Rolle.

Bayern braucht "den absoluten Willen"

"Gerade gegen Dortmund - in einem Spiel, in dem zwei Mannschaften fast auf Augenhöhe sind", brauche der Deutsche Rekordmeister "den absoluten Willen".

Dortmund habe trotz des Rückstands in der Tabelle "die Qualität, oben mitzuspielen. Daher macht die Mentalität am Ende vielleicht den Unterschied. Man muss also schon merken, dass wir das unbedingt wollen".