Schalke 04: Kolasinac, Fährmann und Co. - wer mit S04 in Zweite Liga gehen würde

Das Fettnäpfchen, in das sein Vorgänger Christian Gross gleich zweimal getreten war, will Dimitrios Grammozis tunlichst vermeiden.

Grammozis steht als insgesamt fünfter Trainer in dieser Saison für die Schalker an der Seitenlinie. Seine Aufgabe beim abgeschlagenen Tabellenletzten gleicht einem Himmelfahrtskommando. Die Frage nach den Chancen auf den Klassenerhalt umschiffte Grammozis, dessen Vertrag bis 2022 auch für die 2. Bundesliga gilt. ( Tabelle der Bundesliga )

So könnte der Schalke-Kader in der 2. Bundesliga aussehen

Die Schalker planen bereits zweigleisig. Aber wie könnte der Kader in der kommenden Saison im Falle eines Abstiegs in die 2. Bundesliga aussehen? SPORT1 gibt einen Überblick:

Viele Youngster - und Kolasinac als Führungsspieler?

Die zuletzt aus der Knappenschmiede hochgezogenen Mittelfeld-Youngster Levent Mercan (20), Can Bozdogan (19) und Kerim Calhanoglu (18), sowie Innenverteidiger Malick Thiaw (19) spielen in den Planungen ebenfalls zentrale Rollen. Auch der Vertrag mit dem 23 Jahre alten Innenverteidiger Timo Becker soll verlängert werden. Der zurzeit an Heracles Almelo verliehen Fanliebling Ahmed Kutucu (21) könnte ebenfalls eine Rolle spielen.

McKennie-Deal bringt Schalke Millionensumme

Als so gut wie sicher gelten die Abgänge von Suat Serdar, Mark Uth, Amine Harit, Omar Mascarell, Hamza Mendyl und Matija Nastasic, die auch noch etwas Geld in die klammen Schalker Kassen spülen könnten. Immerhin: Der am Mittwoch von Juventus fest verpflichtete Weston McKennie bringt Schalke 18,5 Millionen Euro Ablöse, zahlbar in drei Jahren. Die Summe könnte noch um 6,5 Millionen Euro ansteigen.