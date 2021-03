Tennis: Medwedew bleibt in Weltrangliste hinter Nadal

Rotterdam: Medwedew scheidet in der ersten Runde aus © AFP/SID/BRANDON MALONE

Daniil Medwedew scheitert in der ersten Runde und verpasst die nächste Chance, -Superstar Rafael Nadal in der Weltrangliste vom zweiten Platz zu verdrängen.

Australian-Open-Finalist Daniil Medwedew (25) hat die nächste Chance verpasst, den spanischen Tennis-Superstar Rafael Nadal in der Weltrangliste vom zweiten Platz zu verdrängen. Der topgesetzte Russe verlor am Mittwoch beim ATP-Turnier in Rotterdam sein Erstrundenmatch gegen den Serben Dusan Lajovic 6:7 (4:7), 4:6. Bei einem Finaleinzug hätte er den 20-maligen Grand-Slam-Champion Nadal im Ranking überholt.