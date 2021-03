FC Barcelona Präsidentschaftswahl: Neue Bewegung im Alaba-Poker

Ausgerechnet zum Start der Woche der Wahrheit wurden am Montag die Büroräume der Katalanen aufgrund der "Barcagate"-Affäre von der Polizei durchsucht . So wurde unter anderem Ex-Präsident Josep Maria Bartomeu, welcher im Oktober zurückgetreten war, vorläufig festgenommen.

Die Geschehnisse sorgten auch bei den verbleibenden drei Präsidentschaftskandidaten für Reaktionen. Alle drei bedauerten in einer Debatte die Vorkommnisse und sprachen von einem schweren Imageschaden für Barca.

SPORT1 zeigt, was die Kandidaten den Barca-Anhängern sonst noch versprechen:

- Joan Laporta

Der haushohe Favorit. War bereits von 2003 bis 2010 Präsident Barcas. Laporta will alles daran setzen, dass Messi bleibt. Dafür ist der Rechtsanwalt nicht nur bereit, tief in die Tasche zu greifen. "Was ich ihm zurückgeben möchte, ist seine Fröhlichkeit. Das ist nicht nur eine Frage des Geldes, dafür muss man ein wettbewerbsfähiges Team zusammenstellen", sagte Laporta bei Radio Marca und COPE.