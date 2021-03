Tennis: Angelique Kerber verpasst Viertelfinale in Doha

Achtelfinal-Aus für Angelique Kerber in Doha © AFP/SID/David Gray

Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber kommt im Jahr 2021 weiter nicht richtig in Schwung. Die 33 Jahre alte Kielerin unterlag im Achtelfinale von Doha/Katar der acht Jahre jüngeren Estin Anett Kontaveit am Mittwoch in nur 58 Minuten mit 1:6, 4:6.