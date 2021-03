Michael Reschke: So denke ich wirklich über Grammozis

Michael Reschke: So lief die Vertragsauflösung auf Schalke

Reschke: Stellar ist in den vergangenen Jahren auf dem europäischen Markt explodiert und hat durch die strategische Partnerschaft mit dem US-Giganten ICM Partners nochmals an Wucht gewonnen. In England ist man traditionell bärenstark vernetzt und besitzt hervorragende Kontakt zu allen Klubs. In Europa gibt es noch Optimierungspotential, da werde ich unter anderem aktiv werden. Spielerakquise wird für mich eine absolute Ausnahme sein. Nach über 40 Jahren in verantwortlichen Tätigkeiten in der Bundesliga verfüge ich natürlich über sehr gute Kontakte zu allen Profi-Klubs in Deutschland und zu vielen großen europäischen Vereinen. Insgesamt also eine sehr reizvolle Aufgabe.