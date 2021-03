Handball: Füchse in der European League gegen Wiener

Die nächste Hürde für Handball-Bundesligist Füchse Berlin auf dem Weg zum Final Four der European League kommt aus Österreich.

Die nächste Hürde für Handball-Bundesligist Füchse Berlin auf dem Weg zum Final Four der European League kommt aus Österreich. Die Mannschaft von Trainer Jaron Siewert trifft im Achtelfinale auf den Wiener Klub Fivers Margareten. Das Hinspiel wird am 23. März auswärts ausgetragen, eine Woche später gastieren die Österreicher in Berlin.