Ex-Kapitän Höwedes nimmt Schalke-Profis in Schutz

Rio-Weltmeister Benedikt Höwedes hat die zuletzt harsch kritisierten Fußball-Profis von Bundesliga-Schlusslicht Schalke 04 in Schutz genommen. "Auch auf die Gefahr hin, dass es unpopulär ist ? und nicht jedem gefallen mag, aber: Ich bin davon überzeugt, dass sich alle Schalker Spieler reinknien werden und im Rahmen ihres angeknacksten Selbstvertrauens, alles tun werden, um noch irgendwie in der Liga zu bleiben", sagte der langjährige Kapitän dem Nachrichtenportal "t-online": "Niemand will absteigen!"