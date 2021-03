Kombinierer Manuel Faißt erhält ersten WM-Einsatz

Manuel Faißt darf sich auf seinen ersten WM-Einsatz in Oberstdorf freuen © Imago

Kombinierer Manuel Faißt kommt bei der Heim-WM in Oberstdorf am Donnerstag zu seinem ersten Einsatz. Der Bundestrainer begründet seine Entscheidung.

Kombinierer Manuel Faißt kommt bei der Heim-WM in Oberstdorf am Donnerstag zu seinem ersten Einsatz. Bundestrainer Hermann Weinbuch nominierte den 28-Jährigen neben Titelverteidiger Eric Frenzel, Olympiasieger Johannes Rydzek, Vinzenz Geiger und Fabian Rießle für die Entscheidung von der Großschanze (Springen 11 Uhr/10-km-Skilanglauf 15 Uhr). Zuschauen muss somit Terence Weber, der noch am Sonntag mit der Staffel Silber geholt hatte.