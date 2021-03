Anzeige

Champions League: Bayerns Fußballerinnen mit kraftraubendem Trip Kraftraubender Trip für Bayern

Linda Dallmann (vorne) trifft mit ihrem Team auf BIIK-Kasygurt © AFP/SID/ALVARO BARRIENTOS

SID

Der beschwerliche Weg ins Champions-League-Viertelfinale führt für die Fußballerinnen von Bayern München wie in der Vorsaison über Kasachstan.

Der beschwerliche Weg ins Champions-League-Viertelfinale führt für die Fußballerinnen von Bayern München wie in der Vorsaison über Kasachstan. Entsprechend war nicht nur der über sechsstündige Flug zum Achtelfinal-Hinspiel gegen den kasachischen Serienmeister BIIK-Kasygurt am Donnerstag (7.00 Uhr) eine Art Deja-vu.

"Wir haben uns bestmöglich an die Zeitumstellung und mit dem Abschlusstraining auch an den Platz gewöhnt. Wir haben gut trainiert und sind bereit", sagte Nationalspielerin Linda Dallmann nach der Einheit am Mittwoch in Schymkent.

Anzeige

Im Herbst 2019 gelangen im Achtelfinale zwei Siege (5:0/2:0). Beim Wiedersehen muss Trainer Jens Scheuer allerdings umbauen. Kapitänin Lina Magull und Abwehrchefin Marina Hegering etwa kehrten mit muskulären Verletzungen vom Nationalteam heim.

"Ich bin überzeugt, dass wir ein gutes Spiel abliefern werden, egal mit welcher Aufstellung, und uns so eine gute Ausgangslage für das Rückspiel schaffen", sagte Scheuer.

Das steigt am kommenden Mittwoch (18.15 Uhr LIVE auf SPORT1) am heimischen FC Bayern Campus. An Selbstvertrauen mangelt es dem Bundesliga-Spitzenreiter gewiss nicht. In der Meisterschaft gelangen 14 Siege aus 14 Spielen und eine Torbilanz von 54:2.