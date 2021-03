"Her Story": Sky zeigt Doku über Steinhaus-Aufstieg

Der Aufstieg von Bibiana Steinhaus zur ersten Schiedsrichterin in der Fußball-Bundesliga wird von Sky in einer Dokumentation nacherzählt.

Der Aufstieg von Bibiana Steinhaus zur ersten Schiedsrichterin in der Fußball-Bundesliga wird von Sky in einer Dokumentation nacherzählt. Am 8. März zeigt der Pay-TV-Sender den Film als weitere Episode seiner Doku-Reihe "Her Story" zu verschiedenen Sendezeiten auf mehreren seiner Kanäle.