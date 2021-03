Bayer-Jungstar Wirtz positiv auf Corona getestet

Wirtz hat sich umgehend in häusliche Quarantäne begeben und fehlt damit im Spiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Borussia Mönchengladbach. "Alle weiteren Maßnahmen werden nun mit dem in diesem Fall zuständigen Gesundheitsamt abgestimmt", hieß es in der Mitteilung des Vereins.