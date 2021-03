Marco Rose mit Borussia Mönchengladbach in der Krise - muss Eberl doch handeln?

Vor dem Borussia-Park brachte sich am Dienstagabend die Polizei mit einem größeren Aufgebot in Stellung.

Schweinsteiger zur Gladbach-Krise: "Ich schließe nichts aus"

In der Champions League droht nach der 0:2-Niederlage gegen Manchester City im Achtelfinale das Aus, in der Bundesliga rutschte die dort seit insgesamt fünf Spielen sieglose Borussia von Platz fünf auf Platz neun ab. Das kommende Duell mit dem aktuell vier Punkte entfernten Tabellensechsten Bayer Leverkusen ( Bundesliga: Borussia Mönchengladbach - Bayer Leverkusen, Samstag ab 15.30 Uhr im LIVETICKER ) ist das nächste enorm wichtige Schlüsselspiel.

"Es werden sehr interessante Wochen. Es wird nicht leicht", sagte Bastian Schweinsteiger in der ARD. "Sie spielen jetzt gegen Leverkusen. Die Statistik ist sehr schlecht. In der Champions League werden sie wahrscheinlich ausscheiden gegen Manchester City. Jetzt müssen sie wirklich kämpfen, damit sie in der Bundesliga Punkte machen und das aufholen können. Also ich schließe nichts aus."