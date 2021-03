Corona-Restriktionen: Auch Molde gegen Granada in Budapest

Die Puskas-Arena in Budapest bleibt die beliebteste Ausweich-Spielstätte im Europacup als Folge der Corona-Reisebeschränkungen. Wie schon zahlreiche Begegnungen zuvor wird auch das Achtelfinal-Rückspiel des norwegischen Hoffenheim-Bezwingers Molde FK gegen den FC Granada am 18. März in der ungarischen Hauptstadt ausgetragen. Das bestätige die Europäische Fußball-Union (UEFA) am Mittwoch.