Corona-Alarm: Fredi Bobic sieht Klubs in Existenz gefährdet

Sportvorstand Fredi Bobic vom Bundesligisten Eintracht Frankfurt sieht einige Profivereine nach einem Jahr Coronakrise akut existenzgefährdet. "Für die neue Saison muss es in der Bundesliga möglich sein, Dauerkarten zu verkaufen", sagte der 49-Jährige in der ARD-Sendung Sportschau Thema: "Sollte das nicht so sein, wird es einige in die Knie zwingen."