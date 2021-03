Heidel bestreitet Verantwortung am Schalker Absturz: "Alles war prima"

Vor der Rückkehr zu Ex-Klub Schalke 04 hat der Mainzer Sportvorstand Christian Heidel eine Verantwortung am Absturz der Königsblauen bestritten.

Vor der Rückkehr zu seinem Ex-Klub Schalke 04 hat der Mainzer Sportvorstand Christian Heidel eine Verantwortung am Absturz der Königsblauen bestritten. "Nach mir wurden viele Spieler gekauft, Trainer gewechselt und Strukturen verändert. Zehn Monate nach meinem Abschied war Schalke Dritter in der Bundesliga, und alle waren voller Euphorie", sagte Heidel, von Juli 2016 bis März 2019 Sportvorstand bei Schalke, der Sport Bild: "Da kam keine Kritik, alles war prima. Dann erst begann die Talfahrt."

Am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) tritt der FSV Mainz 05 zum Kellerduell der Fußball-Bundesliga auf Schalke an. Während der Tabellenvorletzte Mainz mit einem Sieg zumindest vorübergehend auf einen Nichtabstiegsplatz klettern kann, ist Schalke abgeschlagenes Schlusslicht. Für den Niedergang wird auch der 57-jährige Heidel verantwortlich gemacht, der vor allem für Fehler in der Transferpolitik kritisiert wird.