WM-Favorit Granerud positiv auf Corona getestet

Skisprungstar Halvor Egner Granerud ist bei der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf positiv auf das Coronavirus getestet und isoliert worden.

Der norwegische Skisprungstar Halvor Egner Granerud ist bei der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf positiv auf das Coronavirus getestet und isoliert worden. Dies bestätigte der 24 Jahre alte Topfavorit am Mittwochmorgen bei Instagram. "Ich fühle mich ein wenig unwohl, aber ansonsten geht es mir gut", teilte Granerud mit: "Das bedeutet ganz offensichtlich, dass die WM für mich vorbei ist, und das ist eine Schande."

Der Weltverband FIS hatte zuvor am Mittwochmorgen mitgeteilt, dass es bei einem Mitglied des norwegischen Skisprung-Teams ein positives Testergebnis gegeben habe. Angaben zur Person machte die FIS jedoch nicht. Norwegens Verband wollte am Mittwochmorgen in einer Pressekonferenz zu den weiteren Entwicklungen informieren.