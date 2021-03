FC Schalke 04: Rudi Assauers Ex-Frau Britta Assauer will Managerin werden

Britta Assauer, Ex-Frau von Rudi Assauer, will Schalke-Managerin werden. Die 55-Jährige veröffentlicht ein Statement bei Facebook.

Kein Scherz: Britta Assauer, die Ex-Frau von Schalke-Legende Rudi Assauer, will neue Managerin der Königsblauen werden. Das hat die 55-Jährige jetzt öffentlich mitgeteilt.

Britta Assauer veröffentlicht Statement bei Facebook

Bei Facebook wandte sich Britta Assauer mit einem Schreiben direkt an die leidgeprüften Schalke-Fans: "Es ist Zeit für Assauer auf Schalke. Ich stelle mich hiermit für den Manager-Posten zur Verfügung", erklärte sie in ihrem Statement und machte klar: "Das ist kein Scherz!"

Den Aufsichtsrat und den Vorstand habe sie bereits informiert. Ihre Mission: "Ich trete Rudis Erbe an, um sein Lebenswerk vor dem totalen Untergang zu retten."

"Ehre, wem Ehre gebührt! So ist es mir eine Ehre für Rudi und die gesamte Schalke-Familie, Rudis Geist in der Arena aufleben zu lassen, um die große Katastrophe abzuwehren und somit in eine Zukunft für den Verein blicken zu können", schrieb Britta Assauer weiter.