NHL: Rieder trifft und verliert

Eishockey-Nationalspieler Tobias Rieder hat den Negativlauf der Buffalo Sabres in der NHL trotz seines vierten Saisontores nicht gestoppt.

Eishockey-Nationalspieler Tobias Rieder hat den Negativlauf der Buffalo Sabres in der nordamerikanischen Profiliga NHL trotz seines vierten Saisontores nicht gestoppt. Der Angreifer erzielte beim 2:3 bei den New York Rangers den zweiten Treffer seines Teams, die vierte Niederlage in Folge blieb den Sabres als Schlusslicht der East Division dennoch nicht erspart.