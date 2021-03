Trotz 17 Schröder-Punkten: Lakers verlieren Topspiel gegen Suns

Die Los Angeles Lakers haben trotz einer guten Leistung von Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder wieder einen Rückschlag in der NBA erlitten. Nach zuletzt zwei Siegen in Serie unterlag der Meister im Topspiel den Phoenix Suns 104:114, auch 17 Punkte von Schröder sowie 38 Zähler von Superstar LeBron James verhalfen den Lakers nicht zu ihrem 25. Saisonsieg.

Der ersatzgeschwächte Titelverteidiger liegt in der Western Conference hinter den Suns auf Rang drei. In der zweiten Februar-Hälfte hatte Los Angeles vier Spiele in Serie verloren, mit Schröders Rückkehr nach Aufnahme ins Corona-Protokoll der NBA aber wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden.