Nach Jamal Musiala: England könnte auch Yunus Musah durch die Lappen gehen

Gerade erst hat sich Jamal Musiala gegen England entschieden. Nun droht den Three Lions auch im Kampf um Yunus Musah das Nachsehen. Der Nationalcoach ist zuversichtlich.

Es ist gerade mal eine Woche her, dass sich Jamal Musiala vom FC Bayern für die deutsche Nationalmannschaft und gegen die englische Auswahl entschieden hat .

Nun droht den Three Lions ein weiteres Ausnahmetalent durch die Lappen zu gehen.

Der 18-jährige Yunus Musah spielt derzeit für den FC Valencia in Spanien und kam in dieser Saison bereits in 23 Liga-Spielen zum Einsatz.