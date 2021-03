Bundesliga: Was bedeutet Abschied von Fredi Bobic für Eintracht Frankfurt

C. Michel

Nach dem Paukenschlag am Montagabend folgte 24 Stunden später die Gewissheit: Fredi Bobic wird Eintracht Frankfurt verlassen , wie er der Sportschau bestätigt hat.

Der Sportvorstand wird seit einigen Wochen schon mit Hertha BSC in Verbindung gebracht, offenbar wurde nun der Durchbruch in den Gesprächen erzielt.

So überraschend der Schritt auf den ersten Blick kommen mag : Die Eintracht zeigte sich in den vergangenen Jahren nach Abgängen stets gut gerüstet.

Dennoch stellen sich Fragen: Was bedeutet ein Abschied von Bobic? Droht den Frankfurtern ein Zerfall? Auszuschließen ist das freilich nicht, doch insgesamt ist davon nicht auszugehen. Ein neuer Mann käme in einen organisch gewachsenen Klub, der sich auch von der Coronakrise nicht aus dem Tritt bringen ließ.

Hübner-Posten soll auf mehrere Schultern verteilt werden

Ein Puzzleteilchen soll der jetzige Chefscout Ben Manga sein. Manga will den nächsten Karriereschritt gehen und aufsteigen, in Frankfurt leistet der "Perlentaucher" seit Jahren herausragende Arbeit. Er ist seit fünf Jahren für die Hessen tätig und wird von Hütter und Co. sehr geschätzt.