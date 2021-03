Basketball, EuroLeague: Bayern München besiegt Roter Stern Belgrad - beste deutsche Bilanz

Bayern München hat im Rennen um ein Play-off-Ticket in der Basketball-EuroLeague nach einer Aufholjagd einen weiteren Sieg gefeiert. ( Spielplan und Ergebnisse der EuroLeague )

Der Bundesligist, der am Dienstag zeitweise zehn Punkte zurücklag, hat den Einzug in die K.o.-Runde selbst in der Hand, eine bessere EuroLeague-Saison hat noch kein deutsches Team hingelegt. (NEWS: Alles zur EuroLeague)