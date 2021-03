Handball-Champions-League: THW Kiel siegt gegen Celje

Am Freitag hatte der europäische Handball-Verband EHF bekannt gegeben, dass das abgesagte Spiel bei HC Motor Saporoschje mit 0:2 Punkten gegen den deutschen Vertreter gewertet wird. Das Ticket für das Achtelfinale ist den Kielern jedoch bereits sicher, da alle 16 Teams in die nächste Runde einziehen, um laut EHF in der Corona-Pandemie eine größtmögliche Fairness zu garantieren.

Auf die Kieler wartet nun ein straffes Programm. Bereits am Donnerstag (17.00 Uhr) muss die Mannschaft erneut in der Königsklasse gegen RK Zagreb ran, am Samstag (20.30 Uhr) geht es in der Bundesliga gegen die HSG Nordhorn-Lingen.