WM-Aus für Shorttrackerin Anna Seidel

WM-Aus für die deutsche Medaillenhoffnung Anna Seidel: Die Shorttrackerin aus Dresden hat bei einem Trainingsunfall im niederländischen Dordrecht nach SID -Informationen eine schwere Knöchelverletzung erlitten und wird die am Freitag beginnenden Weltmeisterschaften verpassen.

Wie die Deutsche Eisschnelllauf- und Shorttrack Gemeinschaft (DESG) am Dienstagabend mitteilte, wird die 22-Jährige am Mittwoch in Dresden operiert.