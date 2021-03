Skilanglauf: Weltcup-Finale in Engadin

Das Weltcup-Finale im Skilanglauf steigt in Engadin © AFP/SID/ODD ANDERSEN

Die Saison im Skilanglauf-Weltcup endet mit der Station im schweizerischen Engadin am 13. und 14. März. Dies teilte der Ski-Weltverband FIS am Dienstagabend mit. Die für das Wochenende vom 19. bis 21. März geplanten Wettkämpfe auf der Olympia-Strecke in Peking waren wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden, es konnte kein neuer Ausrichter gefunden werden.