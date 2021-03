Anzeige

DFB-Pokal: RB Leipzig - VfL Wolfsburg LIVE im TV, Stream, Ticker Kommt Leipzig erstem Titel näher?

Julian Nagelsmann will mit Leipzig ins Halbfinale © Imago

SPORT1

RB Leipzig und der VfL Wolfsburg treffen im DFB-Pokal am Mittwoch aufeinander. Julian Nagelsmann will dem Titel näher kommen.

Spitzenspiel im DFB-Pokal!

Am Mittwoch duellieren sich RB Leipzig und VfL Wolfsburg. Der Zweite der Bundesliga empfängt den Dritten.

Nur noch drei Siege, dann hätte Julian Nagelsmann endlich "etwas Blechernes" in den Händen. Auch wenn das Meisterschaftsrennen in der Bundesliga noch völlig offen ist, stehen gerade im DFB-Pokal die Chancen für den Trainer von RB Leipzig so günstig wie selten (Alle Partien des DFB-Pokals im LIVETICKER).

Über all die möglichen Pokale, die er in dieser Saison noch gewinnen könnte, wollte Nagelsmann daher zunächst nicht zu ausgiebig sinnieren. "Ich habe mal gelernt, dass man erst den Weg gehen muss, bevor man am Ziel ist. Deswegen gehen wir jetzt erstmal den Weg und schauen, dass wir das Ziel finden", sagte er.

Wolfsburg stellt beste Abwehr Deutschlands

Mit Wolfsburg wartet in der Runde der letzten Acht die beste Abwehr Deutschlands (19 Gegentore), die seit 666 Minuten in der Liga keinen Treffer mehr kassiert hat. Dementsprechend ernst nimmt Nagelsmann den Tabellendritten. Gegen den VfL, so der Coach, müsse sein Team "wieder an die Leistungsgrenze" gehen, "um da unsere Chancen zu wahren, ins Finale nach Berlin zu kommen".

Eine Mauertaktik ist von Wolfsburg aber trotz der Defensivstärke in Leipzig kaum zu erwarten. "Wenn man beide Mannschaften sieht, ist es nicht so, dass sie sich am eigenen Strafraum verbarrikadieren", sagte VfL-Trainer Oliver Glasner. Folglich erwarte er "ein Spiel, in dem jede Mannschaft nach vorne spielt. Beide Teams sind gut organisiert, und wir werden versuchen, es der Leipziger Offensive so schwer wie möglich zu machen".

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Leipzig: Gulacsi - Klostermann (Mukiele), Upamecano, Orban, Halstenberg (Klostermann) - Sabitzer (Adams), Kampl - Kluivert, Olmo, Nkunku - Poulsen. - Trainer: Nagelsmann

Wolfsburg: Casteels - Mbabu, Lacroix, Brooks, Paulo Otavio - Schlager, Arnold - Baku, Gerhardt, Steffen - Weghorst. - Trainer: Glasner

Leipzig vs. Wolfsburg - Die Daten zum DFB-Pokal-Spiel:

Anstoß: 03.03.2021 - 20:45

Spielort: Leipzig - Red Bull Arena

Schiedsrichter: Marco Fritz

Letzte Begegnung: Bundesliga, 16. Spieltag, 2:2

So können Sie RB Leipzig - VfL Wolfsburg live im TV & Stream verfolgen:

TV: ARD, Sky

Stream: ARD, Sky

DFB-Pokal LIVE: Leipzig gegen Wolfsburg im Liveticker:

-----