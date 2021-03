Terzic setzt erneut auf Hitz im Tor

Trainer Edin Terzic von Borussia Dortmund setzt im DFB-Pokal am Dienstagabend bei Borussia Mönchengladbach erneut auf Torhüter Marwin Hitz.

Trainer Edin Terzic vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund setzt im Viertelfinale des DFB-Pokals am Dienstagabend bei Borussia Mönchengladbach erneut auf Torhüter Marwin Hitz. Der Schweizer erhält wie schon im Ligaspiel gegen Arminia Bielefeld (3:0) am vergangenen Samstag den Vorzug gegenüber seinem Landsmann Roman Bürki. Zudem kehrt Thomas Delaney nach überstandener Erkrankung in die Startelf zurück.