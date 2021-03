ALBA Berlin schnuppert in der EuroLeague an einer Überraschung. Doch im Schlussviertel gelingt den Hauptstädterin nahezu nichts mehr - und nur noch vier Punkte.

ALBA Berlin hat in der Basketball-EuroLeague eine Überraschung verpasst, im letzten Spielabschnitt aber auch eine unterirdische Leistung an den Tag gelegt. ( Spielplan und Ergebnisse der EuroLeague )

Das Team von Trainer Aito Garcia Reneses verlor beim russischen Spitzenklub Zenit St. Petersburg nach einem Leistungseinbruch in der Schlussphase mit 71:87 (48:43) und kassierte die 18. Niederlage im 27. Spiel.

EuroLeague: ALBA Berlin verliert bei Zenit St. Petersburg

Die Hauptstädter begannen stark, überzeugte vor allem in der Defensive und erarbeitete sich einen Vorsprung, der nach 13 Minuten sogar erstmalig zweistellig wurde (43:33).

Auch bis Mitte des dritten Abschnittes blieb ALBA am Drücker, zog wieder davon (61:50). St. Petersburg konterte jedoch mit einem 13:0-Lauf, verurteilte mit einer überragenden Abwehr alle Berliner Versuche zur Bedeutungslosigkeit.

Am Freitag geht es für ALBA beim Tabellenletzten Chimki Moskau erneut in der EuroLeague zur Sache, ehe am Sonntag (beide 18.00 Uhr) das Bundesligaduell bei ratiopharm Ulm ansteht.