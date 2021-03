Skispringen: Starke Althaus Vierte in der Qualifikation

Beflügelt vom Mixed-Gold haben die deutschen Skispringerinnen bei der WM in Oberstdorf in der Qualifikation zum Einzelwettbewerb überzeugt.

Beflügelt vom Mixed-Gold haben die deutschen Skispringerinnen bei der WM in Oberstdorf in der Qualifikation zum Einzelwettbewerb auf der Großschanze überzeugt. Lokalmatadorin Katharina Althaus zeigte mit 128,0 m den drittweitesten Sprung des Abends und landete mit 136,9 Punkten auf Platz vier. Anna Rupprecht (Degenfeld) zog auf Platz zwölf mit 120,0 m (116,3 Punkte) in die Medaillenentscheidung der besten 40 am Mittwoch (17.15 Uhr/ZDF und Eurosport) ein.