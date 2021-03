Zlatan Ibrahimovic erneuert Kritik an LeBron James

"Unsere Aufgabe ist es, die Welt zu vereinen, indem wir das tun, was wir am besten können", ergänzte Ibrahimovic: "Sportler sollten Sportler sein und Politiker sollten Politik machen."

Ibrahimovic griff LeBron an

"Er ist phänomenal in dem, was er tut", lobte "Ibra" zunächst in einem Interview mit Discovery+ in Schweden, "aber ich mag es nicht, wenn Leute einen gewissen Status haben und dann Politik machen wollen."