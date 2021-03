Paul Scholes: Thiago passt nicht zu Jürgen Klopp und FC Liverpool

An Thiago scheiden sich auch beim FC Liverpool die Geister.

Scholes: Thiago passt nicht zu Klopp

Thiago passe nicht zur Art und Weise, wie Liverpool mit drei Spielern im Mittelfeld agiert, er habe nicht die dafür nötigen Beine. Sobald er in einer äußeren Position spiele, "ist es sehr schwierig, sich auf dem Spielfeld zu bewegen, weil er nicht diese Art von Spieler ist".

Der Ex-Bayern-Star müsse in der Mitte spielen, "die Dinge kontrollieren, Spieler ins Spiel bringen - das kann er gut". Doch Scholes fragt sich, "ob Liverpools Spielweise zu seinem Fußballstil passt".

Scholes: Thiago passt besser zu Manchester United

Deswegen sähe Scholes Thiago besser bei Manchester United aufgehoben – in einem Zweier-Mittelfeld zusammen "mit einem wirklich guten, starken Defensivspieler, sodass er die Spiele kontrollieren kann".

Diese Spielkontrolle gebe es bei Klopp und Liverpool nicht. "Sie greifen Gegner gnadenlos an. Thiago hat nicht die Energie, um Mittelfeldspieler zu überwältigen", meinte Scholes.

Auch Liverpool-Legende Jamie Carragher hatte Thiago zuletzt kritisiert . Der Spanier sei "technisch besser" als die Spieler, die Liverpool zuvor hatte. "Aber es fehlt ihm an Tempo und sein Zweikampfverhalten ist fehlerhaft", fügte Carragher hinzu.

Klopp wiederum hatte seinen Schützling verteidigt. "Jeder braucht Zeit, um sich anzupassen. Bayern hat einen anderen Stil gespielt, in einer anderen Liga. Sie waren weitaus dominanter in Bundesliga, als es irgendein Team in der Premier League sein kann", meinte Klopp bei Sky.