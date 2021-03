DFB-Pokal: Borussia Mönchengladbach - BVB 0:1, Sancho entscheidet Viertelfinale

Das Borussen-Duell geht an den BVB!

Borussia Dortmund setzte sich in einem umkämpften Viertelfinale mit 1:0 (0:0) gegen Borussia Mönchengladbach durch und steht damit unter den letzten vier Teams des DFB-Pokals. Die letzten Minuten der Partie musste Dortmund in Unterzahl überstehen, weil Mahmoud Dahoud nach wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte sah (90+3.).

In dem mit Spannung erwarteten Aufeinandertreffen zwischen Gladbachs Trainer Marco Rose und seinem zukünftigen Klub machte ein Tor von Jadon Sancho in der 66. Spielminute den Unterschied. Dortmund feierte einen letztlich verdienten Sieg und ist dem großen Ziel vom Finaleinzug nun ganz nahe. Der Negativ-Trend bei der anderen Borussia hält derweil an, auf einen Sieg wartet die Rose-Truppe seit sechs Spielen.