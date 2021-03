Deutsche WWE-Partnerliga wXw meldet sich mit Riesen-Projekt zurück

Die deutsche WWE-Partnerliga wXw bietet ihren Fans nach langer Corona-Pause wieder neue Shows - unter großem Aufwand in einer Corona-Bubble produziert.

Umso härter traf die Seuche die kleineren Ligen, die vielen Fans nicht weniger am Herzen liegen: Die blühende Independent-Kultur in Amerika und Europa bekam durch die mit Covid-19 verbundenen Veranstaltungsverbote vor Zuschauern die Lebensgrundlage entzogen - und zahlreiche Wrestlerinnen und Wrestlern mit ihr.

Auch Westside Xtreme Wrestling, die größte deutsche Promotion der Branche , war ins Mark getroffen. Nun allerdings meldet sich die in der Szene weltweit beachtete WWE-Partnerliga zurück - und hat sich dafür im Sinne der Fans mächtig ins Zeug gelegt.

wXw produzierte 13 Zwei-Stunden-Shows in Corona-Bubble

Die Ligaverantwortlichen haben im Januar Material für 13 rund zweistündige Shows auf die Beine gestellt, in einer eigens geschaffenen Corona-Bubble mit etwa 50 Beteiligten aus sechs Ländern (Wrestlerinnen und Wrestler sowie andere Mitglieder des Produktionsteams).

Die Promotion ist so weit gegangen, das Projekt in mehreren nordrhein-westfälischen Städten gleichzeitig zu planen und genehmigen zu lassen - um zu verhindern, dass die Tapings durch einen regionalen Ausbruch ins Wasser hätten fallen können.

"Um maximale Sicherheit zu gewährleisten haben sich alle Wrestler und Teammitglieder ab ihrer Freitestung am Heimatort isoliert und sind dann ausschließlich per Auto angereist, um ein Infektionsrisiko in Bahnen und Flugzeugen auszuschließen", berichtet wXw-Geschäftsführer Tassilo Jung SPORT1.