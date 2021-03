Reiten: Jockey-Skandal mit Posen auf totem Pferd

Ein Video versetzt den Pferderennsport in Aufruhr © AFP/SID/PETER PARKS

Rob James sorgt für einen echten Skandal. Der Jockey posiert in einem Video auf einem toten Pferd - und entschuldigt sich reumütig.

Jockey Rob James hat den irischen Pferderennsport mit einem im Internet aufgetauchten Skandalvideo in Aufruhr versetzt. Die Bilder zeigen den 28-Jährigen, wie er vorgibt, ein totes Pferd zu reiten.

James gab sich prompt reumütig. "Ich entschuldige mich aufrichtig bei den Besitzern der Stute, ihren Betreuern, dem Pferderennsport und allen Fans", sagte er der Zeitung The Irish Field .

Laut James sei das damals fünf Jahre alte Pferd am 30. April 2016 nach einem plötzlichen Herzstillstand verstorben, am Dienstag war das Video von ihm auf dem Pferd in Sozialen Medien herumgegangen.