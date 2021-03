2. Bundesliga: HSV-Kapitän Leibold fehlt wegen Sperre gegen Kiel und Bochum

"Macht was mit der Birne!" Wird der HSV zum Zweitliga-Dino?

Der Hamburger SV muss im Aufstiegsrennen der 2. Bundesliga auf Tim Leibold verzichten. Der HSV-Kapitän erhält nach einer Tätlichkeit eine Sperre plus Geldstrafe.

Er fehlt damit in den anstehenden Topspielen gegen den Tabellenzweiten Holstein Kiel und beim Spitzenreiter VfL Bochum.

Das Gericht wertete Leibolds Vergehen in der Nachspielzeit als Tätlichkeit "in einem leichteren Fall nach einer zuvor an ihm begangenen sportwidrigen Handlung".