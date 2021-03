Siegemund erreicht Achtelfinale in Doha

Tennisprofi Laura Siegemund hat beim WTA-Turnier in Doha das Achtelfinale erreicht. Die 32 Jahre alte Schwäbin besiegte die Weltranglisten-23. Jelena Rybakina aus Kasachstan in ihrem Erstrundenduell 7:6 (9:7), 7:6 (7:5). Zuletzt war Siegemund bei den Australian Open und in Adelaide jeweils an ihrer Auftakthürde gescheitert.