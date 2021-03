Drittes Mal ohne Gegentor: Hockey-Frauen gewinnen erneut gegen Indien

Die deutsche Hockey-Nationalmannschaft der Frauen präsentiert sich in der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele in Tokio in glänzender Verfassung.

Die deutsche Hockey-Nationalmannschaft der Frauen präsentiert sich in der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele in Tokio in glänzender Verfassung. Die Mannschaft von Trainer Xavier Reckinger gewann am Dienstag mit 2:0 auch das dritte Testspiel in Düsseldorf gegen Olympia-Gruppengegner Indien.