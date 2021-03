Arminia Bielefeld verteidigt Trennung von Trainer Uwe Neuhaus

Neuhaus, der die Arminia in der Vorsaison nach elf Jahren zurück in die Bundesliga geführt hatte, war am Montag von seinen Aufgaben entbunden worden. Bei einem Großteil der Fans stieß diese Entscheidung aufgrund der nach wie vor ordentlichen Ausgangslage im Abstiegskampf auf Unverständnis. "Ich hoffe trotzdem, dass der ein oder andere die Entscheidung mit der Zeit verstehen kann", ergänzte Arabi.