Bund-Länder-Gipfel stellt Lockerungen für Breiten- und Amateursport in Aussicht

Der Bund-Länder-Gipfel am Mittwoch wird offenbar auch dem Breiten- und Amateursport Lockerungen des Lockdowns in Aussicht stellen. Sport im Freien und in kleinen Gruppen in Hallen soll bald wieder möglich werden, wenn eine stabile 7-Tage-Inzidenz erreicht wird. Das geht aus der Beschlusslage hervor, über die am Mittwoch noch diskutiert wird.